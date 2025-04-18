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علوم الدار

سيف بن زايد يزور «معرض واجهة التعليم» في أبوظبي

سيف بن زايد يزور «معرض واجهة التعليم» في أبوظبي
18 ابريل 2025 16:12

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، خلال زيارته لمعرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مشهداً وطنياً ومعرفياً زاخراً بالحيوية والعطاء.

 

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «شهدتُ خلال زيارتي لمعرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مشهداً وطنياً ومعرفياً زاخراً بالحيوية والعطاء، يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في جعل التعليم والاستدامة المعرفية حجر الأساس في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، وتجلى ذلك عبر مشاركة أكثر من 500 جهة ومؤسسة تعليمية محلية ودولية، مدّت جسور الفرص نحو المستقبل، لدعم طموح أبناء وبنات الوطن وتمكينهم من التميز والابتكار، وتعزيز الدور المحوري للتعليم في ترسيخ القيم المجتمعية والمسؤولية الوطنية».

 

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المصدر: وام
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