«التربية» تستقبل طلبات مراجعة درجات الفصل الثاني لمدة 5 أيام

دينا جوني (أبوظبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب تقديم طلبات مراجعة درجات الفصل الدراسي الثاني في خمس مواد دراسية ولمدة خمسة أيام بدءاً من اليوم الجمعة ولغاية يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر.

وأكدت الوزارة أن طلبات المراجعة تشمل فقط الجزء الورقي من اختبارات مواد اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الفيزياء، والعلوم. يمكن للطلبة تقديمها عبرالمنصة الإلكترونية خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من إعلان النتائج، على أن يتم الرد على الطلبات خلال خمسة أيام عمل كحد أقصى.

وأوضحت الوزارة أن تقديم طلبات المراجعة لطلبة الصف الثاني عشر يتم فقط عبر المنصة، بينما يمكن لطلبة الصفوف من الأول لغاية الحادي عشر التقديم من خلال المدرسة مباشرة، مع مراعاة شروط محددة تتضمن أن يكون الطلب متعلقاً بتقدير درجة امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني فقط، ولا يتجاوز عدد المواد المطلوب مراجعتها ثلاثاً.

أتاحت الوزارة المجال أمام فئات خاصة لتقديم الطلبات، مثل أصحاب الهمم، والطلبة المرضى، والمرافقين للعلاج، وأصحاب الأعذار الطبية أو من تعرضوا لوفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى.

وأوضحت الوزارة أن المراجعة لا تشمل الاختبارات الإلكترونية، أو التقييم التكويني في أكثر من مادة، ولا تُقبل طلبات تغيير نتيجة الرسوب بعد الترفيع، أو طلبات منح فرص إضافية، أو تعديل النسبة لأغراض القبول الجامعي.

ويبدأ مسار مراجعة الدرجة بتقديم الطالب أو ولي الأمر للطلب إلكترونياً عبر المنصة الإلكترونية، والذي يُحوّل إلى الفرع المدرسي المختص، ويتم بعد ذلك رفعه إلى إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام، لدراسته واتخاذ القرار المناسب. وبعدها، إشعار مقدم الطلب بالنتيجة.

وخصصت الوزارة قنوات الاتصال المباشر مع الإدارات المدرسية وضعت مؤشرات لقياس جودة وكفاءة الاستجابة للطلبات، تشمل عدد الطلبات المستلمة والمغلقة والعالقة على مستوى المدارس والقطاعات.