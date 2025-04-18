«موارد عجمان» تستقطب الكوادر الوطنية في القطاع الخاص

عجمان (وام)

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، فعالية اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية والتوظيف الفوري، بهدف استقطاب الكوادر الوطنية في القطاع الخاص ضمن برنامج «نافس»، الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس القادمة.

وطرحت مجموعة ماجد الفطيم 40 شاغراً وظيفياً للمواطنين الخريجين، وشهد اليوم المفتوح، الذي عقد في فندق عجمان سراي، توظيفاً فورياً لـ 20 مواطناً من حملة الشهادات.