«الشارقة للثروة السمكية» تناقش تطوير قطاع الصيد في كلباء

الشارقة (وام)

ناقشت هيئة الشارقة للثروة السمكية، خلال اجتماعها أمس الأول بمقر جمعية كلباء التعاونية لصيادي الأسماك، سبل تعزيز التواصل المباشر مع الصيادين والاطلاع على احتياجاتهم، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، ووضع خطط مستقبلية تُسهم في دعم قطاع الصيد والارتقاء به.

حضر الاجتماع، علي أحمد أبو غازيين رئيس الهيئة، وسالم المحرزي مدير الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من المختصين.

وأكد علي أحمد أبو غازيين، أن زيارة مقر جمعية كلباء التعاونية لصيادي الأسماك، تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز شراكاتها مع الجمعيات التعاونية للصيادين، من خلال التواصل المباشر معهم والاستماع إلى ملاحظاتهم وتطلعاتهم، مشدداً على أن الهدف المشترك هو تطوير قطاع الصيد، بما يضمن استدامته ويدعم العاملين فيه.

وأعرب عن تقدّيره للدور الكبير الذي يقوم به كل صياد للمحافظة على الموروث البحري، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تذليل التحديات التي تواجههم وتقديم التسهيلات الممكنة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان بيئة عمل محفّزة وآمنة.

واستعرض الاجتماع عدداً من المبادرات التي تعتزم الهيئة والجمعية التعاون بشأنها وعلى رأسها تطوير آليات العمل داخل الجمعية، وتحسين الخدمات الإدارية والفنية المقدمة للصيادين، وتعزيز التنسيق المشترك لضمان استمرارية قطاع الصيد في الإمارة.