%98.6 نسبة السعادة الوظيفية في «شرطة المرقبات»

دبي (الاتحاد)

اطلع اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، على إنجازات وإحصائيات مركز شرطة المرقبات.

واطلع على المؤشرات الاستراتيجية للمركز بالإضافة إلى إحصائيات مركز إسعاد المتعاملين، حيث بلغت نسبة السعادة الوظيفية 98.6% في العام 2024، وبلغت نسبة المُحفزين 99.63%، بينما بلغت نسبة تنسيب العاملين للتدريب 100% خلال العام الماضي.

واستمع إلى شرح حول إحصاءات قسم التسجيل الجنائي والمروري، ومركز إسعاد المتعاملين، إضافة شرح حول المعاملات المُنجزة عبر مركز الشرطة الذكي الـSPS، التي بلغت 24 ألفاً و702 معاملة ذكية في العام الماضي.