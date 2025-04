جلسة حوارية تستكشف دور برنامج «The Reset» في تعزيز الصحة

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت قمة الشفاء للطب التكاملي إلهام التغيير، حيث شهد اليوم الثاني جلسة حوارية مبنية على برنامج «ذا ريست» (The Reset).

تناولت الجلسة التي أقيمت ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للصحة العالمي تأثير تحولات الأنماط الحياتية والمنظور الفكري على الصحة البدنية والنفسية، واستوحت محاورها من برنامج «ذا ريست» (The RESET) وشارك فيها خبراء معروفون من بينهم الدكتور باسم يوسف، ممثل كوميدي وجراح سابق (الولايات المتحدة الأميركية)، الدكتور سكوت ستول، المؤسس الشريك ورئيس مجلس الإدارة لمشروع «بلانتريشيان»، الولايات المتحدة الأميركية، والدكتورة أليسون هربرت، المدير الطبي ورئيس قسم الطب الوقائي في كليفلاند كلينك أبوظبي.

واستعرضوا الدور التحويلي لتغيير التوجهات الفكرية الحياتية وتأثيرها الإيجابي في تعزيز الصحة العامة. وأكد الدكتور باسم يوسف على تأثير الطب التكاملي على الصحة العامة، قائلاً: «يُعدّ الطب التكاملي من الأساليب الأكثر شمولية في مجال الشفاء. ومن خلال منهجياته مثل التغذية والعلاجات الطبيعية يمكن للأفراد تحقيق تحوّلات صحية مستدامة».

شارك الخبراء خلال الجلسة التجارب التي خاضها المشاركون في برنامج «ذا ريست» (The RESET).