«معاً» و«صحة أبوظبي» تكرّمان المساهمين

أبوظبي (الاتحاد)

كرّمت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، المنصة الرسمية في حكومة أبوظبي المعنية بتلقي المساهمات الاجتماعية، ودائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، أبرز المساهمين بهدف تسليط الضوء على دعمهم للمشاريع الصحية الرئيسية وجهودهم في معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي.

وأُقيمت الفعالية خلال أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وقام كل من الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي؛ وعبدالله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً بتكريم المساهمين، بحضور عدد من الخبراء والشركاء من قطاع الرعاية الصحية من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.