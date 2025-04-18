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«معاً» و«صحة أبوظبي» تكرّمان المساهمين

نورة الغيثي وعبدالله العامري والمكرمون في صورة جماعية
19 ابريل 2025 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

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كرّمت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، المنصة الرسمية في حكومة أبوظبي المعنية بتلقي المساهمات الاجتماعية، ودائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، أبرز المساهمين بهدف تسليط الضوء على دعمهم للمشاريع الصحية الرئيسية وجهودهم في معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي.
وأُقيمت الفعالية خلال أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
وقام كل من الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي؛ وعبدالله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً بتكريم المساهمين، بحضور عدد من الخبراء والشركاء من قطاع الرعاية الصحية من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

هيئة المساهمات المجتمعية
الإمارات
أبوظبي
دائرة الصحة
دائرة الصحة في أبوظبي
هيئة معاً
هيئة معاً للمساهمات المجتمعية
الرعاية الصحية
أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية
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