السبت 19 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إعلان أسماء الفائزين في «هاكاثون الصحة الذكية»

منصور المنصوري يكرم الفائزين (من المصدر)
19 ابريل 2025 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: التزام راسخ وتاريخي ومتجدد تجاه الشعب السوداني
الإمارات: القضية الفلسطينية مفتاح الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي

أعلن أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025، عن الفِرق الفائزة في مسابقة الابتكار المتميزة «هاكاثون الصحة الذكية»، التي أُقيمت يومي 5 و6 أبريل الجاري، بمشاركة نخبة من روّاد الأعمال والمبتكرين وفرق من طلبة الجامعات والمتخصصين في التقنيات الصحية.
وشهد الهاكاثون منافسة في فئتين رئيسيتين هما «الحياة الذكية» و«الصالة الرياضية في المستقبل»، حيث قدم المشاركون أفكارهم أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من خبراء القطاع، من خلال عروض حيّة ركزت على الابتكار العملي والتقني.
وفاز في فئة «الحياة الذكية»، فريق CloudCare بحل ذكي يستخدم الذكاء الاصطناعي والأجهزة القابلة للارتداء والكاميرات، لمراقبة العلامات الحيوية ومؤشرات التوتر لدى كبار السن.
وفي «الصالة الرياضية في المستقبل»، حصد فريق Limitless الجائزة عن تطوير منصة لياقة بدنية مخصصة للنساء، تراعي الفروقات الفسيولوجية بما في ذلك فترات الحمل وما بعد الولادة.
وقالت الدكتورة أسماء المناعي المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، 
 إن المشاركين في الهاكاثون سيحظون بفرص واعدة تشمل الحصول على تمويل أولي لتطوير مشاريعهم، واحتضان الابتكارات ضمن برامج متخصصة، وإمكانية اختبار الحلول في بيئات واقعية.

هاكاثون الصحة
أبوظبي
الإمارات
أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
اليوم 15:24
حاملة طائرات أميركية تشارك في العملية العسكرية ضد الحوثيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن: الإجراءات الأميركية تضعف قدرات «الحوثي»
19 ابريل 2025
فلسطينيان يبكيان أقاربهم الذين قتلوا بقصف إسرائيلي على غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: الحصار الراهن على غزة الأشد منذ بدء الحرب
19 ابريل 2025
جندي أوكراني يقف في موقع تعرض لقصف روسي في خاركييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أميركا تهدد بالانسحاب من الوساطة بين روسيا وأوكرانيا
19 ابريل 2025
أسلحة وذخائر ضبطها الجيش اللبناني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حكومة لبنان: نعمل على ضمان حق الدولة في احتكار حمل السلاح
19 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©