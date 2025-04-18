إعلان أسماء الفائزين في «هاكاثون الصحة الذكية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025، عن الفِرق الفائزة في مسابقة الابتكار المتميزة «هاكاثون الصحة الذكية»، التي أُقيمت يومي 5 و6 أبريل الجاري، بمشاركة نخبة من روّاد الأعمال والمبتكرين وفرق من طلبة الجامعات والمتخصصين في التقنيات الصحية.

وشهد الهاكاثون منافسة في فئتين رئيسيتين هما «الحياة الذكية» و«الصالة الرياضية في المستقبل»، حيث قدم المشاركون أفكارهم أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من خبراء القطاع، من خلال عروض حيّة ركزت على الابتكار العملي والتقني.

وفاز في فئة «الحياة الذكية»، فريق CloudCare بحل ذكي يستخدم الذكاء الاصطناعي والأجهزة القابلة للارتداء والكاميرات، لمراقبة العلامات الحيوية ومؤشرات التوتر لدى كبار السن.

وفي «الصالة الرياضية في المستقبل»، حصد فريق Limitless الجائزة عن تطوير منصة لياقة بدنية مخصصة للنساء، تراعي الفروقات الفسيولوجية بما في ذلك فترات الحمل وما بعد الولادة.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي،

إن المشاركين في الهاكاثون سيحظون بفرص واعدة تشمل الحصول على تمويل أولي لتطوير مشاريعهم، واحتضان الابتكارات ضمن برامج متخصصة، وإمكانية اختبار الحلول في بيئات واقعية.