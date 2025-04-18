«شرطة الفقع» يُكرم مواطناً لأمانته في تسليم مبلغ مالي

دبي (الاتحاد)

كرم العميد سعيد هلال الخييلي، مدير مركز شرطة الفقع، المُواطن علي درويش حسن علي البلوشي، وذلك لأمانته وحسن تصرفه في تسليم مبلغ مالي وجواز سفر وهاتف نقال، عثر عليهم في منطقة اختصاص المركز، وحرصه على تسليم المعثورات لمركز الشرطة، وذلك بحضور الرائد سالم مبارك بن علوبه والملازم أول راشد يعروف الكتبي من قسم إسعاد المتعاملين.

وقدم العميد سعيد الخييلي شهادة شكر وتقدير لعلي البلوشي، لأمانته وفطنته، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.