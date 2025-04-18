«أكاديمية أنور قرقاش» تفتح باب التسجيل في برامج ماجستير الآداب

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، فتح باب التسجيل في برامج ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، وماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية، وماجستير الآداب في القانون الدولي وحقوق الإنسان والعلاقات الدبلوماسية، وذلك حتى 14 مايو المقبل.

وتم تصميم برامج الماجستير في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية لتلبية تطلعات الطلبة الساعين إلى تطوير معارفهم وخبراتهم في مجالات العلاقات الدبلوماسية، والقانون الدولي، وحقوق الإنسان، والتنمية، والعمل الإنساني.

وتمتد مدة برامج الماجستير في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية إلى تسعة أشهر، وتُعقد المحاضرات بشكل منتظم في الفترة المسائية داخل مقر الأكاديمية في أبوظبي، ما يوفّر للطلبة بيئة تعليمية مرنة تساعدهم على التوفيق بين متطلبات الدراسة والتزاماتهم المهنية أو الشخصية، وبما يعزز من قدرتهم على الاستفادة القصوى من التجربة التعليمية الأكاديمية والعملية التي تقدمها البرامج.

كما ترتكز برامج الأكاديمية على ترسيخ قيم التعاطف والتفاهم الثقافي، ويحرص كادرها التعليمي على إعداد الطلبة لمواجهة التحديات العالمية بروح من المسؤولية والالتزام بالتغيير الإيجابي.

ويعكس كل برنامج من برامج الماجستير التزام الأكاديمية الراسخ ببناء الكفاءات الوطنية، ودعم أولويات السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر تأهيل قادة المستقبل للعمل بثقة ووضوح وعزيمة، وبمنظور عالمي يرتكز على احترام الكرامة الإنسانية.

ويقدم كل برنامج من برامج ماجستير الآداب الثلاثة مساراً أكاديمياً متميزاً مصمماً خصيصاً لمواكبة المتطلبات المتطورة للأحداث المتتالية عل الساحة العالمية.

وتشترط أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية لقبول المتقدمين في برامج الماجستير توافر عدد من المعايير، في مقدّمتها أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون قد أكمل درجة البكالوريوس «أو ما يعادلها» بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.0 من جامعة معترف بها، بالإضافة لنيله درجات معينة في أحد اختبارات اللغة الإنجليزية مثل الآيلتس أو التوفل، كما يجب على المتقدم تقديم سيرة ذاتية محدثة ورسالة تحفيزية توضّح أهدافه المهنية والأكاديمية.