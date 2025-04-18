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«شرطة دبي» تستضيف عوائل منتسبي «الابتكار الشرطي والقيادات الدولية»

عوائل المنتسبين خلال الزيارة (من المصدر)
19 ابريل 2025 01:20

دبي (الاتحاد)

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استضافت شرطة دبي عوائل مُنتسبي الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية PIL، خلال فترة زيارتهم وقضاءهم فترة إجازتهم في دبي، بهدف تعريفهم بالتراث الإماراتي.
استُقبل الضيوف بحفاوة بالغة، حيث قدمت لهم باقات من الورد وهدايا تذكارية للأطفال، مما أضفى على اللقاء جواً من الدفء والترحيب. 
وأتيحت للعوائل فرصة الاستمتاع بتجربة ثقافية فريدة من نوعها، والتعرف على العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة.
وأعرب المشاركون في الدبلوم عن سعادتهم وتقديرهم لهذه المبادرة العائلية، مؤكدين على أهمية تعزيز الروابط الثقافية والإنسانية بين مختلف الجنسيات، ومشيرين إلى أن مشاركتهم في الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية PIL التي أطلقتها شرطة دبي مؤخراً بمشاركة 54 منتسباً من 39 دولة، ساهم في تعزيز مهاراتهم وقدراتهم الشرطية في مختلف المجالات.

شرطة دبي
دبي
الإمارات
دبلوم الابتكار الشرطي
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