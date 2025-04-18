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علوم الدار

«الداخلية» و«التعليم العالي» تستعرضان مبادراتهما في «واجهة التعليم»

سيف الساعدي
19 ابريل 2025 01:19

أبوظبي (وام)

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شاركت وزارتا الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي، في فعاليات معرض «واجهة التعليم 2025»، ومؤتمر شباب الشرق الأوسط في نسخته الحادية عشرة، في إطار جهودهما المشتركة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، واستعراض أبرز المبادرات الوطنية في مجالي الابتعاث واستقطاب الكفاءات.
وأكد المقدم الدكتور سيف الساعدي، مدير إدارة البعثات في وزارة الداخلية، أن مشاركة الوزارة في هذه الفعالية، تأتي انطلاقاً من حرصها على تمكين وتأهيل المواهب الوطنية، واستقطاب أفضل الموارد البشرية بما يعزز من جاهزية القطاع الشرطي لمتطلبات المستقبل.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على طرح برامج ريادية نوعية، من أبرزها برنامج «نواة المستقبل»، الذي يُعنى بتأهيل وتمكين الباحثين عن عمل في المجال الشرطي، عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمتطلبات العمل الأمني.
ومن جانبها، أوضحت شذى العيدروس، رئيس قسم دعم الالتحاق بالبعثات بالإنابة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير برامج الابتعاث بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية الوزارة الهادفة إلى مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل الوطني. 

وزارة الداخلية
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