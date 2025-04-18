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نهيان بن مبارك وخليفة بن طحنون بن محمد يقدمان واجب العزاء بوفاة عوض سعيد سويلم الكتبي

نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء (وام)
19 ابريل 2025 01:21

العين (وام)
قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، في مجلس الريف بمدينة العين، واجب العزاء في وفاة المغفور له عوض سعيد بن سويلم الكتبي.
وأعرب معاليه خلال زيارة مجلس العزاء، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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كما قدَّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له عوض سعيد سويلم الكتبي.
وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد، خلال زيارته مجلس الريف في منطقة العين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

نهيان بن مبارك
خليفة بن طحنون
خليفة بن طحنون بن محمد
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