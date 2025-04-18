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محمد بن سعود يحضر العرس الجماعي لشهر أبريل في رأس الخيمة

محمد بن سعود في صورة جماعية مع العرسان (وام)
19 ابريل 2025 01:21

رأس الخيمة (وام)

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حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل العرس الجماعي الذي نظم برعاية كريمة من سموه، بمشاركة 77 عريساً من أبناء الوطن.
وحضر الحفل - الذي أقيم في قاعة البيت المتوحد بمنطقة أذن في رأس الخيمة، عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وأبناء القبائل والمدعوين.
وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العرسان بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياتهم بالرفاه، وأن يرزقهم الذرية الصالحة.
وعبّر العرسان عن سعادتهم بهذه المبادرة المباركة، التي منحتهم الفرصة لتأسيس حياتهم الزوجية في أجواء وطنية راقية، بعيداً عن الأعباء المالية.
رافق سمو ولي عهد رأس الخيمة، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.
الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة، وبتوجيهات سمو ولي عهد رأس الخيمة ستواصل تنظيم سلسلة من الأعراس الجماعية على مدار العام، بمعدل عرس جماعي في كل شهر، على أن تُختتم هذه المبادرة المجتمعية في ديسمبر من العام الحالي.

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