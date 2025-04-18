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دبي تستضيف مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية

دبي تستضيف مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية
19 ابريل 2025 01:20

دبي (وام)

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تستضيف دبي فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط (MEAPEN 2025) يومي 25 و26 أبريل الجاري في فندق إنتركونتيننتال - دبي فستيفال سيتي، بمشاركة نخبة من الأطباء وأخصائيي التغذية وخبراء الرعاية الصحية من مختلف دول العالم.
يُنظّم المؤتمر هذا العام في دبي بعد أن أقيمت نسخه السابقة في أبوظبي، وعمّان، ومسقط ويهدف إلى تعزيز الممارسات السريرية في مجال التغذية الوريدية والمعوية، وتسليط الضوء على دور التغذية الدقيقة في تحسين نتائج الرعاية، خاصة في الحالات الحرجة، والرعاية قبل وبعد العمليات، وعلاج السمنة، وتعفن الدم، وغير ذلك.
ومن المتوقع، أن يستقطب الحدث أكثر من 600 مشارك، ويشمل 16 جلسة علمية و50 عرضاً لملصقات بحثية، بالإضافة إلى 20 شركة عارضة، ويقدّم للمشاركين 28 ساعة تعليم طبي مستمر (CME) معتمدة من هيئة الصحة بدبي.
ويركز البرنامج العلمي للمؤتمر على عدة محاور أبرزها: دور البروتين في الحفاظ على الكتلة العضلية ودعم الجهاز المناعي، والتغذية الطبية الشخصية في حالات الإنتان، وتصميم خطط تغذية مخصصة لحالات العناية المركزة.
وعبّرت الدكتورة وفاء عايش رئيسة المؤتمر ونائبة رئيس الجمعية العربية للتغذية السريرية للأطفال «ASPCN» واستشارية التغذية السريرية، عن سعادتها باستضافة الحدث في دبي، الذي يمثل منصة رائدة لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود نحو تعزيز معايير التغذية السريرية.

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