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جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
19 ابريل 2025 08:51

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، السبت.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 14.1 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 14.1 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
The lowest temperature recorded over the country today morning is 14.1°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 04:30 UAE Local time. pic.twitter.com/5I9agFWF7M

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جبل جيس
الأرصاد
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