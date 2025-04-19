جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، السبت.



وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 14.1 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.



أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 14.1 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

The lowest temperature recorded over the country today morning is 14.1°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 04:30 UAE Local time. pic.twitter.com/5I9agFWF7M

— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) April 19, 2025