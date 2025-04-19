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علوم الدار

"طرق دبي" تفتتح جسراً جديداً من شارع جميرا إلى شارع الميناء

"طرق دبي" تفتتح جسراً جديداً من شارع جميرا إلى شارع الميناء
19 ابريل 2025 14:03

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات اليوم، جسراً رئيسياً يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع جميرا إلى شارع الميناء باتجاه جسر إنفينيتي، بطول 985 متراً، بسعة مسارين، وبطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الرابعة من مشروع تطوير محور الشندغة، التي يمتد نطاق عملها على شارع الشيخ راشد من تقاطعه مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، إلى تقاطع الصقر على شارع الميناء، بطول 4.8 كيلومترات.


وأكدت الهيئة حرصها المستمر على ترجمةً توجهات القيادة الرشيدة لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها المنطقة الواقعة على طول محور الشندغة، واستيعاب احتياجات النمو العمراني والسكاني، عبر تعزيز شبكة الطرق وانسيابية الحركة المرورية في تلك المنطقة.

كما يوفر الجسر الجديد انسيابية في الحركة المرورية القادمة من شارع جميرا إلى شارع الميناء باتجاه جسر إنفينيتي، ما يسهم في رفع كفاءة الطرق، عبر توفير حركة مرورية حرة على طول الجسر الجديد بدلاً من الانتظار على الإشارات الضوئية، وبالتالي تقليل زمن الرحلة من 12 دقيقة إلى 4 دقائق وبنسبة 67%.

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وتشمل المرحلة الرابعة تنفيذ خمسة جسور بطول إجمالي يبلغ 3.1 كيلومترات، تقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 19400 مركبة في الساعة لجميع المسارات، وتطوير طرق بطول 4.8 كيلومترات، إضافة إلى تطوير التقاطعات السطحية على شارع جميرا، وشارع الميناء، وشارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وإنشاء جسرين للمشاة، الأول على شارع الشيخ راشد، والثاني على شارع الميناء.

ومن المخطط خلال الربع الثاني من عام 2025 الانتهاء من تنفيذ الجسر الذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من جسر إنفينيتي عبر شارع الميناء باتجاه شارع الوصل، بطول 780 متراً، وبسعة ثلاثة مسارات وطاقة استيعابية تبلغ 4800 مركبة في الساعة.

المصدر: وام
طرق دبي
الجميرا
دبي
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