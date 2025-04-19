حمدان بن محمد يزور مقر «الإمارات لتموين الطائرات» ويطّلع على مرافقها المتطورة

زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مقر شركة «الإمارات لتموين الطائرات» التابعة لمجموعة «الإمارات»، وهي إحدى أكبر شركات التموين الجوي على مستوى العالم، وتنتج أكثر من 250 ألف وجبة يومية لرحلات جوية تنطلق من دبي.



وكان في استقبال سموّه، لدى وصوله مقر الشركة الرئيسي في مطار دبي الدولي، سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.



واطّلع سموّه، خلال الزيارة، على العمليات التشغيلية المتقدمة التي تنفذها الشركة يومياً لخدمة أسطول طيران الإمارات وشركات الطيران العالمية المتعاملة معها، وخطط التوسّع والتحديث التي تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للشركة وجودة خدماتها، بما يواكب النمو القوي والمتواصل لحركة الطيران في دبي، ويعزز ريادتها عالمياً في قطاع السفر والنقل الجوي، ويؤكد مكانتها كنقطة التقاء محورية لحركة السفر حول العالم. كما استمع سموّه خلال الزيارة إلى شرح مفصّل من شهريار نوابي، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات لتموين الطائرات»، حول مرافق الإنتاج المتطورة في الشركة، والأنظمة الذكية المستخدمة في إدارة سلسلة الإمداد، وتقنيات حفظ وتوزيع الأغذية، إضافة إلى استعراض المبادرات البيئية الخاصة بتقليل الهدر وتحقيق الاستدامة.





وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن شركة الإمارات لتموين الطائرات تمثل جزءاً جوهرياً من نجاح منظومة الطيران في دبي، فهي ليست فقط من أكبر مزوّدي خدمات التموين للطائرات في العالم، بل أيضاً مثال حي على كفاءة الإدارة الوطنية، والقدرة على التوسع المدروس، والالتزام بأعلى معايير الجودة والابتكار، ما يعزز من مكانة دبي الرائدة عالمياً في مجال النقل الجوي والخدمات اللوجستية. وأضاف سموّه: «ما شهدناه اليوم من تطور تقني، وحوكمة تشغيلية، واستثمار في الكوادر البشرية والبنية التحتية، يؤكد أن دبي لا ترضى إلا بالمركز الأول، وأن كل مكون من مكونات منظومة الطيران في الإمارة يعمل بروح واحدة نحو هدف مشترك: أن تظل دبي الخيار الأول للمسافرين حول العالم».



وأبدى سموّ ولي عهد دبي، تقديره لما حققته شركة الإمارات لتموين الطائرات من إنجازات على أرض الواقع، ليس فقط في أرقام الإنتاج، بل في مستوى الجاهزية والمرونة والتعامل مع المتغيرات العالمية، وهو ما يعزز مكانة دبي كمحور رئيس لحركة النقل الجوي العالمية. وفي ختام الزيارة، عبّر سموه عن فخره بالكوادر الوطنية العاملة في الشركة، ودعا إلى مواصلة الاستثمار في الابتكار والتحوّل الرقمي، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالاستدامة البيئية كأولوية في خطط التطوير المستقبلية. حضر الزيارة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وعدد من كبار مسؤولي الشركة. يُذكر أن شركة «الإمارات لتموين الطائرات» تأسست في عام 2003 وتنتج أكثر من 250 ألف وجبة يومية توفرها لرحلات جوية تنطلق من دبي، ويعمل بها أكثر من 14 ألف موظف. وتقدم الشركة خدماتها لنحو 498 رحلة جوية يومياً، وتمتلك واحدة من أكبر منشآت التموين في العالم، وتتميز باستخدام تقنيات حديثة في الطهي والتغليف وسلاسل التبريد وإدارة الجودة وسلامة الأغذية.