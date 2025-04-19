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علوم الدار

الطقس صحو مع ارتفاع في درجات الحرارة غدا

أبوظبي
19 ابريل 2025 17:06

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي متوسط إلى خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:40 والمد الثاني عند الساعة 04:37، والجزر الأول عند الساعة 11:55 والجزر الثاني عند الساعة 21:35.
بحر عمان متوسط إلى خفيف الموج كذلك. وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:12 والمد الثاني عند الساعة 01:27، والجزر الأول عند الساعة 08:08 والجزر الثاني عند الساعة 21:10.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة العظمى الصغرى العظمى الصغرى
أبوظبـــي 33 23 75 25
دبـــــــي 31 22 85 25
الشـارقـة 32 23 85 35
عجـمان 31 22 85 40
أم القيوين 31 21 85 35
رأس الخيمة 34 21 85 35
الفجيرة 34 24 65 20
العــين 35 21 65 15
لــيـوا 34 22 40 15
الرويس 34 23 60 20
السلع 32 23 60 15
دلـمـا 30 24 60 40
طنب الكبرى / الصغرى 30 26 70 40
أبو موسى 30 26 75 40.

 

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المصدر: وام
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