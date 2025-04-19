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«مركز الاتحاد للأخبار» و«تريندز» ومركز السياسات الرقمية الأميركي يسـتعرضون حوكمـــة الذكاء الاصطناعي

محمد العلي ومحمد الكويتي وحمد الكعبي ومارك روتنبرغ (من المصدر)
20 ابريل 2025 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

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واصل مركز تريندز للبحوث والاستشارات جولته البحثية في الولايات المتحدة، وأدى وفد «تريندز» البحثي زيارة معرفية إلى مركز الذكاء الاصطناعي والسياسة الرقمية (CAIDP) في واشنطن العاصمة، حيث عُقدت حلقة نقاشية رفيعة المستوى، ضمّت نخبة من باحثي وخبراء الجانبين، بحضور ومشاركة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»، والبروفيسور مارك روتنبرغ، المدير التنفيذي بمركز الذكاء الاصطناعي والسياسات الرقمية «CAIDP»، حيث تمت مناقشة آخر تطورات تنظيم الذكاء الاصطناعي وتداعياته على السياسات الرقمية في العالم.
وتطرّق النقاش، الذي حضره برفقة وفد «تريندز»، الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، والدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، إلى تطورات السياسات الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة مع تنامي الحاجة لضوابط أكثر فاعلية في ظل الانتشار المتسارع للتقنيات الذكية. وناقش الطرفان كيف أن الجهود التنظيمية في الولايات المتحدة تُساهم بشكل كبير في رسم ملامح السياسات الرقمية العالمية.
كما تناولت الحلقة النقاشية إمكانيات التعاون المستقبلي بين الجانبين، لاسيما في مجالات البحوث المرتبطة بحوكمة الذكاء الاصطناعي، وأخلاقيات التقنية، والتنظيم العالمي للتكنولوجيا الناشئة. وقد تم الاتفاق على العمل المشترك لتطوير أوراق بحثية ومبادرات فكرية تخدم المعرفة والمهتمين وصناع السياسات وصناع التكنولوجيا على حد سواء.
وقال الدكتور محمد العلي، خلال اللقاء، إن الحوار جاء في سياق اهتمام «تريندز» ببناء شراكات معرفية فعالة، تعزز الفهم العميق للتحديات والفرص التي تطرحها التكنولوجيا الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.
من جانبه، أكد البروفيسور روتنبرغ أن الحوار مع مركز «تريندز» كان ثرياً ويعكس رغبة حقيقية في تعزيز الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي. واتفق الطرفان على ضرورة بناء أطر تنظيمية متوازنة تضمن الابتكار المسؤول وتضع في الحسبان دعم البيئة الرقمية.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الولايات المتحدة
الذكاء الاصطناعي
محمد عبدالله العلي
محمد حمد الكويتي
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حمد الكعبي
مركز الاتحاد للأخبار
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