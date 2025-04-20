صقر غباش ورئيس مجلس النواب الماليزي يبحثان التعاون البرلماني الثنائي

التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، نظيره معالي جوهري عبدول، رئيس مجلس النواب في ماليزيا، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع الأول لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، الذي تستضيفه مدينة إسطنبول في الجمهورية التركية، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والبرلمانية بين البلدين والمجلسين، بما يجسد رؤية قيادتي البلدين، وتطلعات الشعبين الصديقين.

وأكد معالي صقر غباش، عمق علاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات وماليزيا في القطاعات المختلفة، وحرص قيادتي وحكومتي البلدين على تنمية وتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والبنية التحتية والتعليم والطاقة المتجددة، والتي تسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات إلى آفاق أرحب تعكس طموحات كلا البلدين، وتعمل على تحقيق المصالح المشتركة والازدهار والنمو المستدام.

وأكد الجانبان، أهمية العمل البرلماني المشترك، من خلال عقد اللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات والخبرات والمعارف البرلمانية، وضرورة تفعيل التعاون البرلماني بين المجلسين بما يخدم القضايا الوطنية والإسلامية، مشيرين إلى أن القضية الفلسطينية، تأتي على رأس اهتمامات الدول العربية والإسلامية، وأن الدبلوماسية البرلمانية تعد إحدى أهم أدوات القوة الناعمة التي تسهم في تبني المواقف الموحدة للبرلمانات تجاه القضية الفلسطينية، وتسليط الضوء على ما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان سلبه حقه في العيش بأمان وسلام، والتأكيد على أهمية الحق في العيش بسلام بالامتثال للقوانين والمواثيق والمبادئ والقرارات الدولية.

من جانبه أشاد معالي جوهري عبدول، بمستوى علاقات التعاون الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين على الصعد المختلفة، وبمتانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين ماليزيا ودولة الإمارات، وسعيهما الدائم إلى تعزيز وتطوير جميع مجالات التعاون بينهما، مؤكدا أهمية التعاون البرلماني بين مجلس النواب والمجلس الوطني الاتحادي، من خلال تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية، والتنسيق والتشاور في المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، كل من د.عدنان حمد الحمادي، وحميد أحمد الطاير، عضوا المجلس، ود.عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، وسعيد ثاني الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية.