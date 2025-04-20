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علوم الدار

حمدان بن محمد: اليوم نخطو خطوة جديدة نحو المستقبل مع الذكاء الاصطناعي

حمدان بن محمد: اليوم نخطو خطوة جديدة نحو المستقبل مع الذكاء الاصطناعي
20 ابريل 2025 19:28

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع،  رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بدء خطوة جديدة نحو المستقبل مع الذكاء الاصطناعي.
 وقال سموه، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «قبل أكثر من 10 أعوام، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بوضع كافة الخدمات الحكومية في هواتفنا. واليوم، نخطو خطوة جديدة نحو المستقبل مع الذكاء الاصطناعي». 
 وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة... بل هو البنية التحتية التي نبني بها مدناً تفكر، وخدمات تتعلّم، وحكومات تتوقّع قبل أن يُطلب منها».
وأعلن سموه «واليوم، نرسم ملامح مرحلة جديدة نطمح أن يشكّل فيها الذكاء الاصطناعي الركيزة الأساسية لتصميم المبادرات والخدمات المستقبلية في دبي».
وأكد سموه «سنبدأ بتقييم كل جهة حكومية بناءً على مدى دمج استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمالها، وفي قدرات فرقها.. وسنقيس أداء القطاع الأكاديمي من خلال ما يُدرّس من علوم الذكاء الاصطناعي.. وسنحتفي بالشركات التي تدفع اقتصاد الذكاء الاصطناعي في دبي إلى الأمام».
وأوضح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «هذا هو المعيار الجديد.. ومن لا يفكر بالذكاء الاصطناعي اليوم... سيجد نفسه متأخراً جداً عن العالم. نلتقيكم في أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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الذكاء الاصطناعي
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