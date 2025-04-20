عدد من الشيوخ يحضرون أفراح الدباني والمطوع برأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

حضر الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، حفل الاستقبال بمنطقة دهان برأس الخيمة الذي أقامه أحمد علي عبدالله الدباني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بصمة وطن، بمناسبة زفاف نجله «عبدالله» إلى كريمة عبدالله علي المطوع.

حضر الحفل الشيخ راشد بن حميد بن محمد القاسمي، والشيخ طارق بن كايد القاسمي، والشيخ عمر بن طالب بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن جمال بن صقر القاسمي، والشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، والشيخ صقر بن راشد بن حميد القاسمي، إلى جانب عدد من وجهاء القبائل وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وكبار المسؤولين.

وهنأ الشيوخ والحضور العريس ووالده وأقارب العروسين.

وأعرب أهالي العروسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لحضور الشيوخ ومشاركتهم أفراحهم.

وقدمت فرقة العيالة التابعة لجمعية رأس الخيمة للفنون والتراث الشعبي، أهازيجها وفنونها التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة.