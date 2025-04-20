103 ملايين درهم لشبكة المياه للمناطق الجديدة بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروعات طموحة لخطوط رئيسية وتمديد شبكة المياه للمناطق الجديدة بإمارة الشارقة بطول 115 كم خلال عام 2024، وبإجمالي 103 ملايين درهم، تلبية لاحتياجات السكان من المياه.

وأوضح المهندس فيصل السركال، مدير إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن مشروعات التوسع في شبكة المياه وتوصيلها للمناطق الجديدة تضمنت إنجاز شبكة المياه في مناطق القطينة 1،2،4 بتكلفة إجمالية 21 مليون درهم، ومنطقة بساتين الزبير بتكلفة 9.6 مليون درهم والمرجلة الرابعة بمنطقة حوشي بتكلفة إجمالية 9 ملايين درهم، كما تم إنجاز مشاريع استكمال شبكة المياه في 4 مناطق بإمارة الشارقة، تضمنت الياش، الرماقية، القوز، المجاز2 بتكلفة تقديرية 6 ملايين درهم.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه المشروعات الحيوية يسهم في تحسين التدفق والضغط في الشبكة والحفاظ على المياه من التلوث.

وأكد أن «الهيئة» أنجزت مشروع خط المياه الرئيسي لمزرعة مليحة للألبان بقطر 400 ملم وبطول 12.534 متراً وبتكلفة 12.7 مليون درهم كما تم إنجاز مشروع شبكة مياه لآبار مزيرعة بطول 9.972 متراً وبتكلفة 4.8 مليون درهم وإنجاز مشروع خط النقل من الرفاعة إلى منطقة الفشت بقطر 800 ملم وطول 2.9 كم وبتكلفة 8.8 مليون درهم وإنجاز خط نقل من منطقة خضيرة إلى محطة حمدة بقطر 800 ملم وطول 15 كم وبتكلفة إجمالية 31 مليون درهم.