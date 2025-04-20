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علوم الدار

مشروع لتطوير دوار حديقة الحيوان في العين

مشروع لتطوير دوار حديقة الحيوان في العين
21 ابريل 2025 01:19

إيهاب الرفاعي (العين)

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تنفذ بلدية مدينة العين مشروعاً لتطوير دوار حديقة الحيوانات بالعين، يتضمن تنفيذ تقاطع إشارة ضوئية ومسارات للدراجات الهوائية والمشاة، ضمن مشروع رفع كفاءة طبقات الرصف على مسار الشاحنات الجديد وطريق الشويب وطريق طحنون بن محمد، بالإضافة إلى طريق هزاع بن سلطان، والمتوقع إنجاز جميع أعماله خلال الربع الأخير من العام الجاري، ويأتي تطوير دوار حديقة الحيوانات بالعين، ضمن توجهات دائرة البلديات والنقل لتقديم الخدمات الموجهة نحو العملاء بكفاءة، والمساهمة في تطوير المظهر العام للمدينة.
وقال المهندس عمر عصام، مدير مشروع تطوير دوار حديقة الحيوانات ببلدية مدينة العين: «يتضمن المشروع مجموعة من الأعمال التطويرية، ومنها تحويل الدوار إلى تقاطع إشارة مرورية، ورفع كفاءة طبقات رصف الطرق، بالإضافة إلى تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية والمشاة، مما سيساهم في توفير انسيابية للحركة المرورية، وتحسين حركة الدخول والخروج للمرافق المحيطة، كما يعزز المشروع البنية التحتية المستدامة، والمساهمة في الارتقاء بمعايير جودة الحياة، علاوة على تلبية احتياجات أفراد المجتمع، والتحسين المستمر للبنية التحتية والمظهر العام لمنطقة العين، بما يواكب التطور والنمو العمراني».
وأضاف المهندس عمر عصام، أن تطوير الطرق ضمن مشروع رفع كفاءة طبقات الرصف على مسار الشاحنات الجديد، سيضمن تسهيل حركة السير والمرور، وتخفيف الازدحام، خصوصاً في وقت الذروة، علاوة على تحقيق الانسيابية، ورفع كفاءة السلامة المرورية، بما يقلل من زمن الرحلة عبر أفضل معايير السلامة المرورية، كما سيراعي المشروع جميع اشتراطات الاستدامة البيئية، ويحقق التدفق المروري الآمن في المنطقة.

حديقة الحيوانات
العين
الدراجات الهوائية
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