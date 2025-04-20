«الهوية وشؤون الأجانب» تستشرف مستقبل الذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

في إطار «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» وبتنظيم من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثامن ICEQ تحت عنوان «ابتكارات الذكاء الاصطناعي: استشرافات مستقبلية لتمكين المؤسسات العامة، وتعزيز جودة التعليم»، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل 2025. ويُعقد اليوم الأول من المؤتمر في فندق جراند حياة دبي، فيما تُستكمل فعاليات اليومين الثاني والثالث في المبنى الرئيسي للإدارة العامة في الجافلية.

يجذب المؤتمر اهتماماً واسعاً من الباحثين والخبراء والطلاب، حيث يركز على الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها الإيجابي على تمكين المؤسسات الحكومية، وتحسين جودة التعليم. كما يستهدف مناقشة التحولات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي، ودوره في تطوير الخدمات العامة والتعليم، مع تسليط الضوء على أحدث التقنيات التي تعزز الكفاءة المؤسسية، وترتقي بمستويات التعليم الذكي.

وقد تسلمت اللجنة العلمية للمؤتمر حتى الآن أكثر من 200 ورقة بحثية من باحثين محليين ودوليين، بالإضافة إلى طلاب جامعيين، وتم إغلاق باب التسلم، مع تحديد محاور الجلسات النقاشية والأوراق البحثية التي سيتم تناولها. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور أكثر من 500 مشارك من قادة الذكاء الاصطناعي والباحثين التربويين والمهنيين، إلى جانب الطلاب المهتمين بتقديم أبحاث متخصصة أو المشاركة في النقاشات وورش العمل.

يتضمن المؤتمر ورش عمل متخصصة، عروضاً بحثية، وجلسات نقاشية بمشاركة نخبة من المتحدثين من المؤسسات الحكومية والتعليمية. كما يحظى المؤتمر برعاية شركة ديل وشركة إماراتك، وبمشاركة نخبة من المؤسسات العالمية مثل «مايكروسوفت» و«جوجل». وستتناول الجلسات محاور رئيسية حول سبل تحسين جودة التعليم، من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز دور المؤسسات العامة عبر الحلول التقنية الحديثة.

وفي سياق فعاليات المؤتمر، سيتم تنظيم عدد من العروض التقديمية والجلسات النقاشية التي تتناول أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. تنطلق فعاليات العرض التقديمي الأول تحت عنوان «تطوير الجامعات الكبرى لقدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي- دراسة حالة بالتعاون مع شركة ديل»، حيث ستناقش كيفية تعزيز إمكانات المؤسسات التعليمية في تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير مناهج تعليمية رقمية متقدمة.