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علوم الدار

خبراء يناقشون دور الذكاء الاصطناعي في علاج الجلطات الدماغية

خبراء يناقشون دور الذكاء الاصطناعي في علاج الجلطات الدماغية
21 ابريل 2025 01:20

دبي (وام)

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ناقش المؤتمر الثالث عشر للجمعية العربية الموحدة لجمعيات الأشعة والاجتماع السنوي التاسع لجمعية الإمارات للأشعة بختام فعالياته بدبي، دور الذكاء الاصطناعي في علاج الجلطات الدماغية وسرطان الثدي.
وقال الدكتور طالب المنصوري، رئيس المؤتمر، رئيس شعبة الإمارات للأشعة، إن المؤتمر الذي عقد تحت شعار «ما يهم الأشعة في الطوارئ» واستمر ثلاثة أيام، تضمن 69 محاضرة و16 جلسة علمية ونقاشاً تفاعلياً و5 ورش عمل علمية و5 ندوات، إضافة إلى 21 بحثاً علمياً تم خلالها مناقشة وتسليط الضوء على أهم القضايا العلمية والتحديثات التي شهدها طب الأشعة والتصوير بأنواعه كافة. وأكد أن استخدام الذكاء الاصطناعي في مستشفيات الدولة يهدف لتسريع وتيرة العمل وتوفير الوقت الذي غالباً ما يحسب بالدقائق للمريض والطبيب، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي له تأثير كبير على تحسين التشخيص والرؤية للأمراض والإصابات، وكذلك الأداء العام للأجهزة والأدوات الطبية الشهيرة.
من جانبه، ذكر الدكتور أسامة البستكي، استشاري ورئيس قسم الأشعة في مستشفى راشد، أن الذكاء الاصطناعي في طب الأشعة يمثل ما نسبته 75 بالمائة تقريباً؛ لأنه بفضل تقنياته في الأشعة أصبح الكشف عن الأمراض وتشخيصها أسهل وأسرع، ويعطي نتائج دقيقة في تحليل الصور الطبية، مثل الجلطات الدماغية.

الذكاء الاصطناعي
الجلطات الدماغية
دبي
مستشفى راشد
اللياقة الطبية
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