انطلاق امتحانات نهاية العام لطلبة «التعليم المستمر» 21 أبريل

دينا جوني (أبوظبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم اعتماد جدول امتحانات نهاية العام الدراسي لطلبة الصف الثاني عشر في التعليم المستمر المتكامل للعام الأكاديمي 2024-2025. وتبدأ الاختبارات يوم الاثنين 21 أبريل وتستمر حتى الأربعاء 30 من الشهر نفسه، وذلك على مدار سبعة أيام متتالية يؤدي فيها الطلبة الامتحانات حضورياً في المدارس من الساعة 6:30 مساءً وحتى 8:30 مساءً.

وشددت الوزارة، في موجّهات الامتحانات، على أهمية التزام الطلبة بالضوابط المحددة، حيث يُطلب منهم الحضور إلى قاعة الامتحان قبل الموعد بنصف ساعة لتسلم بطاقة الدخول، مع تأكيد منع دخول أي طالب يتأخر أكثر من 15 دقيقة. كما يُحظر اصطحاب الأجهزة الإلكترونية أو الهواتف المحمولة أو أي مواد ورقية، مثل الكتب والمذكرات داخل قاعات الامتحان. وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستُجرى إلكترونياً لطلبة الصفوف من السابع حتى الثاني عشر، مع ضرورة الحضور الفعلي للمدارس، مؤكدة أن نظام الامتحان لا يفرض وقتاً معيناً للإجابة عن كل سؤال، بل يُمنح الطالب حرية المراجعة والتعديل قبل تسليم الاختبار. كما لن يُسمح بمغادرة القاعة قبل مرور ساعة على بدء الاختبار. ويتضمن جدول الامتحانات سبع مواد أساسية، تبدأ بمادة الفيزياء يوم الاثنين 21 أبريل، تليها التربية الإسلامية يوم الثلاثاء 22 أبريل، ثم اللغة العربية يوم الأربعاء 23 أبريل، فاللغة الإنجليزية يوم الخميس 25 أبريل. وتُستأنف الامتحانات بعد عطلة نهاية الأسبوع يوم الاثنين 28 أبريل بمادة الرياضيات، تليها الدراسات الاجتماعية يوم الثلاثاء، وتُختتم الامتحانات يوم الأربعاء 30 أبريل باختبار الأحياء أو الكيمياء.

تكافؤ الفرص

وتؤكد الوزارة أن هذه الترتيبات تأتي ضمن جهودها الرامية إلى توفير بيئة امتحانية عادلة وآمنة تضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة، وتعزز من كفاءة مخرجات التعليم في منظومة التعليم المستمر.