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علوم الدار

رئيس الدولة: خالص التعازي وعميق المواساة للكاثوليك في وفاة البابا فرنسيس

رئيس الدولة
21 ابريل 2025 13:06

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، خالص التعازي وعميق المواساة للكاثوليك في العالم في وفاة قداسة البابا فرنسيس.

وقال سموه عبر منصة إكس:"خالص التعازي وعميق المواساة للكاثوليك في العالم في وفاة قداسة البابا فرنسيس. كان رمزاً عالمياً للتسامح والمحبة والتضامن الإنساني ورفض الحروب، وعمل مع الإمارات لسنوات من أجل تكريس هذه القيم لمصلحة البشرية".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
محمد بن زايد
البابا فرنسيس
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