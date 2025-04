محمد بن راشد ينعى البابا فرنسيس

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية.

وعبّر سموه في منشور باللغة الإنجليزية على منصة "إكس" عن بالغ حزنه لوفاة قداسة البابا فرنسيس، مؤكداً أن "إرثه في التواضع مصدر إلهام للعديد من المجتمعات حول العالم".

We are deeply saddened to hear of the passing of His Holiness Pope Francis @Pontifex , a great leader whose compassion and commitment to peace touched countless lives. His legacy of humility and interfaith unity will continue to inspire many communities around the world . pic.twitter.com/5LwoJq2Hxr