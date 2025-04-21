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علوم الدار

"أميركية الشارقة" تطلق 6 برامج أكاديمية جديدة

الجامعة الأميركية في الشارقة
21 ابريل 2025 14:30

أعلنت الجامعة الأميركية في الشارقة، عن طرح 6 برامج أكاديمية جديدة، تبدأ في فصل الخريف المقبل، تشمل 5 برامج دراسات عليا وبرنامجاً واحداً في مرحلة البكالوريوس، تماشياً مع التوجهات العالمية واحتياجات سوق العمل، والتزام الجامعة بالتميز الأكاديمي والبحثي.
وتتضمن البرامج، الدكتوراه في الهندسة المدنية والبيئية، والهندسة الكهربائية والحاسوبية، والإدارة، والماجستير في الآداب "الدراسات والممارسة الإعلامية"، و"الترجمة"، بالإضافة إلى بكالوريوس العلوم في علوم البيانات.
وأكد الدكتور محمد الترهوني، وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة، أن التخصصات الجديدة تهدف إلى تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة لإحداث تأثير فعلي في المجتمع، وتعزيز مجالات البحث العلمي في القطاعات الحيوية.
وتقدم الجامعة حالياً 32 تخصصاً رئيسياً، و46 تخصصاً فرعياً في مرحلة البكالوريوس، و18 برنامج ماجستير، و5 برامج دكتوراه، وتعد من بين أفضل الجامعات المصنفة في الدولة والمنطقة وفق تصنيفات "كيو إس" العالمية.

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