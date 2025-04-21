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"حكماء المسلمين": البابا فرنسيس وهب حياته لنشر قيم المحبة والتعايش والأخوة الإنسانية

"حكماء المسلمين": البابا فرنسيس وهب حياته لنشر قيم المحبة والتعايش والأخوة الإنسانية
21 ابريل 2025 15:09

نعى مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأعضاء المجلس، والأمين العام للمجلس، المستشار محمد عبد السلام، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي توفِّي اليوم عن عمر يناهز الـ88 عاماً.
وأكد المستشار محمد عبد السلام، أن البابا فرنسيس كرَّس حياته في خدمة الإنسانية، ونشر قيم المحبة والحوار والتسامح والتعايش والسلام، والأخوة الإنسانية، ونصرة الضعفاء والمحتاجين، والدفاع عن اللاجئين والمهجَّرين، فكان نموذجاً متفرداً، ورمزاً دينياً تاريخياً، ترك إرثاً إنسانياً خالداً للأجيال القادمة، فقدَّم للعالم مع أخيه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، للعالم وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية، التي تعدُّ الوثيقة الأهم في التاريخ الإنساني الحديث.
وأعرب مجلس حكماء المسلمين، عن خالص التعازي لكبار رجال الكنيسة الكاثوليكية، والإخوة المسيحيين، وجميع محبي السلام والتَّعايش حول العالم، سائلاً المولى عز وجل أن يُلهم ذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان.

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