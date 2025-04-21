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علوم الدار

حميد النعيمي يصدر قراراً بتعيين مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان

حاكم عجمان
21 ابريل 2025 15:34

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القرار الأميري رقم 6 لسنة 2025 بشأن تعيين سيف أحمد مصبح السويدي مديراً عاماً لدائرة التنمية الاقتصادية في حكومة عجمان.

ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة.

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 ويملك السويدي خبرة عملية تزيد عن 29 سنة في خدمة حكومة دولة الإمارات، حيث انضم إلى الحكومة الاتحادية في عام 1994، وتولى عدة منصاب ليكون مسؤولا عن تأسيس أول نموذج لمركز خدمة اتحادي وفق معايير حقوق الامتياز العالمية..ومنها واصل التدرج الوظيفي ليتولى منصب وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية عام 2016 ووكيل الوزارة لشؤون التوطين عام 2022.

 

 

المصدر: وام
حميد النعيمي
عجمان
حاكم عجمان
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