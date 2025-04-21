"الوطني للأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الاثنين، على دولة الإمارات.

وأفاد "المركز" في منشور على منصة "إكس" بأن "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 40.4 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

#أعلى _درجة_ حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 40.4 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_ highest _temperature recorded over the country today is 40.4°C in Sweihan (Al Ain) at 14:30 UAE Local time. pic.twitter.com/gJR0O5RHut — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) April 21, 2025