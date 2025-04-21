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علوم الدار

"الوطني للأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات

"الوطني للأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات
21 ابريل 2025 17:07

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الاثنين، على دولة الإمارات.
وأفاد "المركز" في منشور على منصة "إكس" بأن "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 40.4 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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