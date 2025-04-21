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عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء باكستان في إسلام آباد

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء باكستان في إسلام آباد
21 ابريل 2025 18:44

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، دولة محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، وبحضور الفريق أول عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني.
جرى خلال اللقاء، الذي عقد اليوم، في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى إسلام آباد بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين.

كما تطرقا إلى مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية باكستان الإسلامية في شهر فبراير الماضي، ودورها المهم في توطيد علاقات التعاون بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات استراتيجية عدة.
وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ودولة محمد شهباز شريف، خلال اللقاء، آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات، ومن بينها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، وذلك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعزز ازدهار ورخاء شعبيهما.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عن اعتزازه بزيارة جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، التي تجمعها مع دولة الإمارات علاقات تاريخية راسخة ومتطورة، مؤكداً أن البلدين لديهما الرغبة والإرادة المشتركة لمواصلة توطيد هذه العلاقة المتميزة، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يدعم أهدافهما التنموية، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

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كما توجه سموه، بالشكر إلى دولة محمد شهباز شريف، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معرباً عن تمنياته لباكستان وشعبها بالتقدم والازدهار.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
حضر اللقا،ء معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وحمد عبيد الزعابي، سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

المصدر: وام
رئيس وزراء باكستان
إسلام آباد
الإمارات
عبدالله بن زايد
باكستان
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