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علوم الدار

هزاع بن زايد يعزي الكاثوليك في وفاة البابا فرنسيس

هزاع بن زايد يعزي الكاثوليك في وفاة البابا فرنسيس
21 ابريل 2025 19:55

قدم سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة العين، اليوم الاثنين، تعازيه إلى الكاثوليك في العالم في وفاة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية.
وقال سموّه، في منشور على حسابه في منصة «إكس»: «نعزي الأخوة الكاثوليك في العالم بوفاة قداسة البابا فرنسيس».
وأضاف سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان: «لقد عمل الراحل الكبير على ترسيخ قيم التسامح والتعايش ونبذ العنف وإعلاء التفاهم والحوار، وبرحيله يخسر العالم رمزاً من رموز الخير والمحبة والسلام».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
البابا فرنسيس
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