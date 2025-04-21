الإثنين 21 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد يعزي في وفاة البابا فرنسيس

سيف بن زايد يعزي في وفاة البابا فرنسيس
21 ابريل 2025 20:47

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، اليوم الاثنين، تعازيه في وفاة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.
وقال سموّه، في منشور عبر حسابه في منصة «إكس»: «نتقدم بأحر التعازي والمواساة في رحيل قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، فقد كان صوتاً عالمياً فاعلاً للسلام، ورمزاً صادقاً للأخوة الإنسانية، وهو الذي كرّس مسيرته لترسيخ قيم التعايش المشترك والتسامح، وبذل جهوده في بناء جسور الحوار بين الأديان والثقافات، مؤمناً بأن الإنسانية الواحدة هي السبيل إلى عالم يسوده التعايش والرحمة».
وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: «سيظل الراحل مصدر إلهامٍ لكل من يسعى إلى مواصلة دربه في بناء جسور التقارب والسلام نحو مستقبلٍ أكثر عدلاً ورحمة».

أخبار ذات صلة
العالم يعزي في البابا فرنسيس
عبدالله بن زايد يعزي في وفاة البابا فرنسيس
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
البابا فرنسيس
سيف بن زايد
بابا الفاتيكان
بابا الكنيسة الكاثوليكية
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
جندي أوكراني يطلق صاروخ "غراد"
الأخبار العالمية
وفد من أوكرانيا يبحث في بريطانيا وقف إطلاق النار
اليوم 21:46
البابا فرنسيس يحيي الجمهور خلال إحدى زياراته الخارجية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العالم يعزي في البابا فرنسيس
اليوم 21:34
عبدالله بن زايد يعزي في وفاة البابا فرنسيس
علوم الدار
عبدالله بن زايد يعزي في وفاة البابا فرنسيس
اليوم 21:06
إريكسن: مانشستر يونايتد يفتقد الروح
الرياضة
إريكسن: مانشستر يونايتد يفتقد الروح
اليوم 21:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©