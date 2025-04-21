شرطة أبوظبي تنفذ تمرين المسير لـ «مجندي الخدمة الوطنية»

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت شرطة أبوظبي تمرين المسير لمسافة (10) كيلومترات لمجندي الخدمة الوطنية (22) والملتحقين ببرامج التدريبات العسكرية والمهنية والرياضية بإدارة التأهيل الشرطي التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية؛ وذلك بمنطقة بدع بن أحمد بمدينة العين، وضمن برنامجهم التدريبي التخصصي.

وأكد العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، حرص شرطة أبوظبي، توفير أعلى مستويات التدريب العسكري والمهني لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بالمنظومة التدريبية وتطويرها وتعزيزها بمناهج عالية المستوى، ضمن برامج هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

ويأتي التمرين بهدف رفع مستوى اللياقة البدنية للمجندين، وتعزيز قدراتهم العسكرية، وصقل مهاراتهم ومستوى جاهزيتهم، وفقاً لمعايير «الهيئة».