«النقل المتكامل» يستعرض مشاريع في التنقل المستدام

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلن مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» أن عدد المركبات الكهربائية في أبوظبي ارتفع بنسبة 81% بين عامي 2022- 2023 ليسجل 10.013 كهربائية و11.139 مركبة هجينة حتى مارس 2024.

وبيّن المركز، خلال مشاركته في النسخة الرابعة من قمة المركبات الكهربائية (EVIS 2025) التي تُعقد في أبوظبي خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل الجاري، أن عدد محطات الشحن العامة ارتفع، ليصل إلى 313 نقطة شحن في مختلف مناطق الإمارة، مع خطط مستقبلية للتوسع بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكد الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام المركز بالإنابة، التزام «أبوظبي للتنقل» بدفع عجلة التحول نحو التنقل المستدام، والمساهمة الفاعلة في بناء منظومة نقل ذكية، مرنة، وآمنة، تُسهم في تحسين جودة الحياة في أبوظبي، وتعزيز ريادة الإمارة في تبنّي أفضل الممارسات البيئية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى ضرورة تبني حلول تنقل نظيفة ترتقي بجودة الحياة وتسهم في إحداث نقلة نوعية نحو منظومة نقل عام خالية من الانبعاثات.

وقال إن مشاركة المركز في قمة المركبات الكهربائية 2025 تُشكل فرصة مهمة لتسليط الضوء على المبادرات الرائدة التي أطلقناها ضمن رؤية أبوظبي لبناء مستقبل نقل أكثر كفاءة واستدامة، بما يدعم التزام «أبوظبي للتنقل» بالمساهمة في تحقيق أهداف دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأضاف: «نستعرض خلال هذه القمة المرموقة ثلاثة مشاريع استراتيجية، تمثل ركائز رئيسية لهذا التوجه، تشمل برنامج الحافلات الخضراء، الذي يهدف إلى توفير نقل عام نظيف يعتمد على الحافلات الكهربائية والهيدروجينية، ومشروع (Charge AD) لتوسيع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، إلى جانب مشروع المركبات ذاتية القيادة الذي يعكس تطوراً كبيراً في تبني تقنيات النقل الذكي والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبدالله الشاطري الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة النقل الذكية بالإنابة في «أبوظبي للتنقل»، أن المركز ينفذ برنامج الحافلات الخضراء كأحد المشاريع الرائدة ضمن شراكات استراتيجية مع جهات محلية وعالمية. ويشمل تشغيل أسطول حديث من الحافلات الكهربائية والهيدروجينية.

وبيّن لـ«الاتحاد» أن المرحلة الأولى من البرنامج ستغطي جزيرة أبوظبي والمراكز الحضرية الرئيسية، ضمن خطة لتحويل الجزيرة إلى منطقة نقل عام خضراء بالكامل بحلول عام 2030.

وفيما يخص مشروع «Charge AD»، بيّن الهاشمي أن المشروع يشمل تطوير شبكة متكاملة لشحن المركبات الكهربائية في الطرق والمواقف العامة.

وأشار إلى أن عدد محطات الشحن العامة في أبوظبي ارتفع ليصل إلى 313 نقطة شحن في مختلف مناطق الإمارة.

«ذاتية القيادة»

قدم أبوظبي للتنقل، خلال القمة مشروع توسيع عمليات المركبات ذاتية القيادة، الذي سيشهد تطورات نوعية ستستمر حتى عام 2029، حيث قطعت المركبات ذاتية القيادة ما يزيد على 500.000 كيلومتر، وبلغت نسبة الرحلات التي تمت دون تدخل بشري 99%.

وتُشغّل هذه المركبات من قِبل شركات عالمية، مثل (سبيس 42)، و(أوبر بالتعاون مع تواصل)، و(أوتوغو بالتعاون مع أبولوجو -بايدو)، حيث تم تجهيزها بتقنيات متقدمة تشمل راداراً، وكاميرات متطورة، وأنظمة إدراك آني قائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب نظام الملاحة عبر خرائط عالية الدقة.

ويسعى «أبوظبي للتنقل»، من خلال هذا المشروع، إلى رفع نسبة الرحلات المعتمدة على وسائل النقل ذاتية القيادة إلى 25% بحلول 2040، بما يشمل النقل البري، والبحري، وحتى النقل الجوي الحضري، مما يعزّز كفاءة النقل، ويرتقي بجودة الحياة الحضرية.