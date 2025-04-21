‏«EVIS أبوظبي 2025» يبحث مستقبل التنقل الكهربائي

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية - «EVIS أبوظبي 2025» في مركز «أدنيك» أبوظبي، والتي تستمر حتى 23 أبريل الجاري برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشهد حفل الافتتاح عدد من المسؤولين والخبراء العالميين وصنّاع القرار في قطاع النقل المستدام.

وتأتي هذه النسخة بتنظيم من «نيرفانا للمعارض والمؤتمرات»، وبدعم من «أدنوك للتوزيع»، ومركز النقل المتكامل، و«UAEV» كشريك للابتكار، مما يعكس التزام الدولة بقيادة مسيرة التحول نحو التنقل الذكي والطاقة النظيفة.

وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في كلمته الافتتاحية، أن معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية «EVIS أبوظبي 2025»، يشكل منصة محورية لتعزيز الابتكار، وترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لدعم التحول نحو النقل المستدام، مشيراً إلى أن تنظيم النسخة الرابعة من الحدث يعكس تنامي الاهتمام العالمي والإقليمي بتسريع وتيرة الاعتماد على المركبات الكهربائية والهجينة.‎

وقال إن دولة الإمارات وضعت الاستدامة في قلب استراتيجياتها الوطنية، من خلال مبادرات رائدة، مثل استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، حيث يُعد قطاع النقل محوراً رئيسياً لتحقيق هذه الرؤى الطموحة عبر خفض الانبعاثات، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.

‏‎ وأضاف أن الوزارة أطلقت حزمة من المبادرات النوعية لدعم التحول نحو التنقل الأخضر، من أبرزها السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، والدليل الوطني لمحطات الشحن، ودليل الشحن ثنائي الاتجاه، بالإضافة إلى تأسيس شركة «UAEV» بالشراكة مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء؛ بهدف تطوير شبكة شحن وطنية متكاملة تدعم انتشار المركبات الكهربائية في الدولة.

‏‎ وأشار إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع شركة «بيئة»، تعمل على إنشاء أول منشأة من نوعها في المنطقة لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية والهجينة، بما يسهم في تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري، وتقليل الأثر البيئي.

‏‎وأعرب عن فخره بتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في نسبة مبيعات المركبات الكهربائية والهجينة لعام 2024، لافتاً إلى أن هذه الإنجازات تدعم مستهدفات الدولة بخفض أكثر من 400 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع النقل بحلول عام 2050.

وقال نؤمن بأن الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تبني التقنيات الحديثة، ستقودنا إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في التنقل المستدام.

وأضاف أن النسخة الرابعة من EVIS رسخت مكانتها كأبرز منصة في المنطقة لعرض الابتكارات في مجال المركبات الكهربائية، حيث يشهد الحدث إطلاق تقنيات جديدة، وتوقيع شراكات استراتيجية تسلط الضوء على النمو المتسارع لهذا القطاع.

ويشهد المعرض هذا العام، عرض «Xpeng» الإمارات لنموذجها المبتكر من التاكسي الطائر الكهربائي، ما يتيح للحضور فرصة استكشاف مستقبل النقل العمودي الذكي.

كما يضم الحدث مناطق مخصصة لتجربة القيادة الحية للسيارات الكهربائية، ومنطقة «إي - سيركت» لعروض الأداء الحي للدراجات الكهربائية و«السكوترات»، بالإضافة إلى «واحة الشحن» التي تستعرض أحدث حلول البنية التحتية، و«منطقة تواصل الأعمال» التي توفر بيئة مثالية لعقد اللقاءات وبناء الشراكات .

وقال المهندس ناصر علي البحري، الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للمعارض والمؤتمرات، إن «EVIS» يشكل منصة لتبادل الرؤى وبناء التحالفات الهادفة.