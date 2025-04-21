راشد النعيمي يزور جناح الدولة في «إكسبو 2025 أوساكا»

أوساكا (وام)

قام معالي راشد عبد الله النعيمي، وزير الخارجية الأسبق، والمفوض العام الأول لجناح أبوظبي في «إكسبو 1970 أوساكا»، أمس، بزيارة جناح الدولة في إكسبو 2025 أوساكا - كانساي المدينة التي احتضنت أولى مشاركات الدولة في معارض «إكسبو» العالمية منذ أكثر من 55 عاماً لتجسد دلالة تاريخية ورمزية وطنية عميقة ولحظة وفاء لمسيرة وطنية ملهمة من الحضور الإماراتي الفاعل في المحافل الدولية، والتزام الدولة الراسخ بتعزيز أواصر الحوار والتعاون العالمي من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.

وكان في استقبال معاليه، شهاب أحمد الفهيم سفير فوق العادة لدولة الإمارات لدى اليابان، والمفوض العام لجناح الدولة في «إكسبو 2025 أوساكا»، حيث اصطحب معاليه في جولة في أرجاء جناح دولة الإمارات، الذي يحمل شعار «من الأرض إلى الأثير»، تعرّف خلالها على ما يُقدمه الجناح من تجربة غامرة مُتعددة الحواس، بدءاً من إرثها العريق، ووصولاً إلى ابتكاراتها الرائدة في مجالات استكشاف الفضاء، والرعاية الصحية، والتقنيات المستدامة. والتقى معالي راشد عبد الله النعيمي، خلال زيارته، بمجموعة سفراء الجناح الشباب، والبالغ عددهم 46 شاباً وشابة، من ضمنهم 24 من الشباب الإماراتي، و20 شاباً يابانياً، بالإضافة إلى اثنين من المقيمين الناطقين باللغة اليابانية، الذين تم اختيارهم لتمثيل جناح الدولة عبر عملية دقيقة وصارمة، ليكونوا واجهة مشرفة تنقل قصة جناح الإمارات إلى العالم، ويجسدوا من خلال حضورهم ما يُميز دولة الإمارات من قيم التفاهم الثقافي، والانفتاح، والحوار الإنساني. وقال معالي راشد عبد الله النعيمي: «لقد كانت مشاركة الإمارات في (إكسبو 1970) فرصة لإبراز ما كنّا نملكه آنذاك، وإثبات قدرتنا على العمل من أجل المستقبل، كما كانت ترجمة لرؤية المغفور له الوالد المؤسّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وطموحه اللامحدود في مسيرة التنمية».

وأضاف معاليه: «اليوم وبعد مرور أكثر من 55 عاماً على مُشاركتنا الأولى لا يزال اليابانيون يتذكروننا. وقد كان رهاننا على هذه العلاقة في محلّه. فمنذ ذلك الوقت، كنا نضيف إلى هذه الشراكة، يوماً بعد يوم.

واليوم، أصبح التعاون بين بلدينا أعمق وأوسع وأكثر فائدة. ولهذا نريد له أن يستمر، وأن تزداد الثقة بين شعبينا، وأن تُفتح المسارات أمام كل من لديه ما يقدّمه، ليُسهم في تعزيز هذه العلاقة». وقد شكلت مشاركة دولة الإمارات في «إكسبو 1970 أوساكا» محطة تاريخية فارقة في مسيرتها الدولية، حيث مثّلت الظهور الأول للدولة -قبل قيام الاتحاد- على الساحة العالمية، وقدمت آنذاك ملامح طموحٍ وطني وليد، يشق طريقه نحو المستقبل بثقة وإصرار.

وتأتي زيارة معالي راشد عبد الله النعيمي إلى جناح الدولة في «إكسبو 2025 أوساكا» لتُعيد هذه الرحلة إلى نقطة انطلاقها الأولى، في لحظة بالغة الرمزية تُجسّد تواصل الأجيال القيادية، وتُجدد سردية وطنٍ صاغ حضوره العالمي بالإرادة والرؤية والعمل المشترك، ومازال يُواصل هذه المسيرة بعزيمة لا تعرف التراجع، وطموح لا تحدّه حدود.

من جانبه، قال شهاب أحمد الفهيم: يُمثل الترحيب بعودة معالي راشد عبد الله النعيمي، المفوض العام الأول لجناح أبوظبي في «إكسبو 1970»، إلى أوساكا لحظةً استثنائية تزدان بالفخر والامتنان. إنها لحظة نستحضر فيها بدايات مسيرتنا، ونقف بإجلال أمام إرث الرواد الأوائل، الذين حملوا رسالة الإمارات إلى العالم قبل قيام الاتحاد، وأرسوا ملامح الحضور الإماراتي على الساحة الدولية.

واليوم، ومن قلب جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2025»، نُجدد العهد على مواصلة هذه المسيرة المباركة، مُستلهمين من إرثهم الثمين رؤيتنا لمستقبل مُزدهر للجميع.

وشكلت الزيارة مناسبة مميزة للاحتفاء بعمق الشراكة الراسخة، التي تجمع بين دولة الإمارات واليابان، والتي ترتكز على منظومة من القيم المشتركة، في مقدّمتها الاحترام المتبادل، والتعاون البناء، والاستمرارية. فمن «إكسبو 1970» إلى «إكسبو 2025»، ظل حضور دولة الإمارات في أوساكا يجسد رسالة راسخة تؤمن بقيمة الإنسان، وأهمية الشراكات الواعية، ودور التقدّم الهادف في صياغة مستقبلٍ أكثر إشراقاً، وتكاملاً.