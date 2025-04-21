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علوم الدار

«تريندز» يعزز حضوره العالمي بحوار بحثي تدريبي مع جامعة جونز هوبكنز الأميركية

محمد العلي وحمد الكعبي ووفد المركز خلال الجلسة الحوارية (من المصدر)
22 ابريل 2025 01:47

أبوظبي (الاتحاد) 

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ضمن جولته البحثية في الولايات المتحدة، أجرى مركز تريندز للبحوث والاستشارات جلسة حوارية متميزة مع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، إحدى أعرق الجامعات البحثية في العالم، وذلك في إطار سعي المركز لتوسيع شبكة شراكاته الأكاديمية الدولية، وتعزيز التعاون بين مكتب «تريندز» في الولايات المتحدة والمراكز البحثية والأكاديمية الأميركية.
حضر الحوار الذي شارك فيه الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز على رأس وفد تريندز، الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، حيث تم تبادل الرأي، ومناقشة فرص التعاون مع معهد تريندز الدولي للتدريب، لاسيما في برامج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التطورات في مجالات البحث العلمي، وسُبل التعاون في المشاريع المشتركة.
وتطرقت الجلسة، التي نظمها مكتب «تريندز» في الولايات المتحدة، إلى أبرز التحديات العالمية، مثل التغير المناخي، والأمن الدولي، والتنمية المستدامة، ما يعكس التزام الجانبين بمسؤولياتهما البحثية في مواجهة قضايا العصر.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي أن هذا الحوار يمثل خطوة محورية نحو بناء شراكات استراتيجية مع واحدة من أقوى المؤسسات البحثية عالمياً، ما يسهم في تعزيز مكانة المركز محوراً فكرياً عالمياً، وداعماً للمؤسسات والباحثين والأكاديميين والمهتمين.
بدوره، عبر الدكتور جوردون سوارتز، المدير التنفيذي لبرامج التطوير المهني في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، عن ترحيبه بوفد تريندز وقال: «سعداء جداً باستضافة وفد مركز تريندز، ونتطلع إلى التعاون في تطوير برامج تنفيذية نوعية للمهنيين، تغطي موضوعات حيوية، تشمل الطاقة والتقنيات المتقدمة».

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الولايات المتحدة
جامعة جونز هوبكنز
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مركز الاتحاد للأخبار
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