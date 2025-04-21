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علوم الدار

«الدولي لجراحة المفاصل» في دبي 27 أبريل

«الدولي لجراحة المفاصل» في دبي 27 أبريل
22 ابريل 2025 01:47

دبي (وام)

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تستضيف دبي فعاليات الدورة الـ 12 من المؤتمر الدولي لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط «ICJR»، خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري، بحضور أكثر من 1000 جراح عالمي ومتخصص في زراعة وتبديل المفاصل، والذي تنظمه شركة «إنفوبلاس إيفنتس»، في فندق «جميرا أبراج الإمارات».
وأكد الدكتور سميح الطرابيشي، الرئيس الأعلى للمؤتمر واستشاري جراحة وتبديل المفاصل، أهمية هذا الحدث البارز، الذي يجمع نخبة من الجراحين والمتحدثين البارزين، إلى جانب مدربين، وممرضين، وممرضات، وطلاب طب من مختلف دول العالم.
وأوضح أن محاور المؤتمر تشمل محاضرات علمية تغطي مجموعة من المواضيع المتخصصة، منها جراحة تبديل الركبة، وجراحة تبديل الحوض، وجراحة تبديل الكتف، وجراحة تبديل القدم والكعب، والعدوى في تبديل المفاصل، والكسر حول الزرع، والابتكار في تبديل المفاصل، و​طب الرياضة للركبة، وطب الجهاز الحركي والأورام، وجلسات نقاش مع الخبراء.

آلام المفاصل
دبي
المؤتمر الدولي لجراحة تجميل المفاصل والعظام
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