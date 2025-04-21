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علوم الدار

«كراكال» و«آيكوم ICOMM» تفتتحان منشأة لتصنيع الأسلحة الخفيفة

خلال افتتاح المنشأة في حيدر آباد (وام)
22 ابريل 2025 01:47

أبوظبي (وام)

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افتتحت «كراكال»، الشركة المتخصصة في تصنيع الأسلحة الخفيفة التابعة لمجموعة «ايدج»، بالتعاون مع شركة «آيكوم تيلي المحدودة» ICOMM Tele Ltd، إحدى شركات مجموعة ميجا للهندسة والبنى التحتية «MEIL»، منشأة عالمية المستوى لتصنيع الأسلحة الخفيفة ضمن منشأة «آيكوم ICOMM» الهندسية المتكاملة في حيدر آباد. وستعمل هذه المنشأة الحصرية كمركز محلي لتصنيع مجموعة متكاملة من الأسلحة المتقدمة، وذلك في إطار اتفاقية تاريخية لنقل التكنولوجيا مع شركة «كاراكال»، ما يشكل محطة بارزة في مسيرة التعاون الدفاعي بين دولتي الإمارات والهند. وستلبي الأسلحة المتطورة من الجيل التالي الاحتياجات الحيوية لكل من القوات المسلحة الهندية، قوات الشرطة المسلحة المركزية، القوات الخاصة، قوات شرطة الولايات، ومجموعة الحماية الخاصة، كما ستستخدم لتلبية متطلبات التصدير العالمية لشركة كراكال.
وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال: «يشكل إطلاق مجمع (آيكوم-كراكال ICOMM-CARACAL) للأسلحة الخفيفة محطة مفصلية مهمة في تعزيز جهودنا لدعم السوق والصناعة الدفاعية في دولة الهند. 
فقد أثبتت (آيكوم-كراكال ICOMM-CARACAL) أنها شريك قوي، موثوق به ويمتلك القدرات العالية، إلى جانب امتلاكه لخبرات تصنيعية عالمية المستوى، والتزام تام بالاعتماد على الذات وذلك على الصعيد الوطني». وأضاف: «باعتبارها أول عملية نقل لتكنولوجيا الأسلحة الخفيفة من دولة الإمارات إلى الهند، تسلط هذه المنشأة الضوء على التزامنا بمبادرة (اصنع في الهند) التي أطلقها معالي رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي. وبعد أن حصلنا على تأهيل فني ناجح من قبل وحدتين من القوات الخاصة، إلى جانب التقدم القوي في تجارب الجيش، يحدونا الفخر اليوم بتعزيز دورنا ضمن منظومة الدفاع الهندية».
ومن جانبه، قال سومانث باتورو، المدير العام لشركة «آيكوم تيلي المحدودة ICOMM Tele Ltd»: «تُمثل هذه المنشأة دليلاً على التزامنا الراسخ وإيماننا برؤية معالي رئيس الوزراء ناريندرا مودي لمبادرة آتمنربهار بهارات.. نحن لا نبني أسلحة عالمية المستوى فقط، بل ونلتزم بوعدنا بهدف تقديم جودة عالية، تضمن الحماية، وتعزز التمكين والإلهام».

شركة كراكال
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