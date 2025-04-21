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علوم الدار

«مطوّع الفريج».. برنامج قرآني يُرسِّخ الهوية الإماراتية للأطفال

«مطوّع الفريج».. برنامج قرآني يُرسِّخ الهوية الإماراتية للأطفال
22 ابريل 2025 01:47

دبي (الاتحاد)

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في إطار دعم أجندة دبي الاجتماعية 33، وتنفيذاً لأهداف الخطة الاستراتيجية لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بأن تكون أقرب إلى المجتمع، أعلنت الدائرة فتح باب التسجيل لمبادرتها الجديدة «مطوّع الفريج»، الذي يُعنى بتعليم القرآن الكريم من الحفظ والتلاوة للفئة العمرية من الذكور المواطنين بين 6 و13 عاماً، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 30 أبريل 2025، تمهيداً لانطلاق البرنامج في 4 مايو المقبل.
وأكّد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن البرنامج يمثل امتداداً لنهج الدائرة في تقديم مبادرات مجتمعية رصينة تجمع بين جودة المحتوى وقوة الأثر، مشيراً إلى أن «مطوّع الفريج» يعكس رؤية الدائرة في أن تكون مرجعاً موثوقاً ومصدر أمان معرفي لأبناء المجتمع.

دبي
أجندة دبي الاجتماعية 33
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
القرآن الكريم
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