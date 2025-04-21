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علوم الدار

«زايد الإنسانية» تنظم محاضرة الزراعة المستدامة

جانب من المحاضرة (من المصدر)
22 ابريل 2025 01:47

أبوظبي (الاتحاد) 

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نظمت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، محاضرة بعنوان «الزراعة المستدامة: من أجل مستقبل مستدام للأجيال المقبلة»، حيث تناولت المحاضرة محاور عدة، منها دور الزراعة المستدامة في توفير غذاء كافٍ للجميع، ودور التقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي، وأهمية الزراعة في تحسين الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل للمجتمعات، إضافة إلى التحديات التي تواجه العالم في تأمين الاحتياجات الكاملة من المحاصيل، وأهمها تغير المناخ ونقص الموارد الطبيعية. وسلط المحاضر المهندس عامر علي الكثيري، مهندس زراعي رئيسي في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الضوء على أهمية ترسيخ مفهوم الاستدامة في الزراعة وجدوى تطبيقها لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي في المستقبل، مشيراً إلى أن الاستدامة في الزراعة لا تقتصر على حماية البيئة فقط، بل تشمل أيضاً تحسين الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية في القطاع الزراعي.
وأوضح أن دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بتطبيق الممارسات الزراعية المستدامة، فقد شكل الاهتمام بالزراعة ومكافحة التصحر أولوية في فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث أسهمت جهود الوالد المؤسس في قهر الصحراء من خلال زراعة ملايين من أشجار النخيل، وتأسيس نهضة زراعية كبيرة حولت صحراء دولة الإمارات إلى مروج خضراء، كما واصلت قيادتنا الرشيدة مسيرة استدامة القطاع الزراعي بإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع، والتي أسهمت في إحداث طفرة كبرى في الحركة الزراعية.
وتأتي المحاضرة ضمن برنامج تمكين الموارد والكفاءات البشرية، الذي تنتهجه «مؤسسة زايد الإنسانية» لترسيخ ثقافة العمل الخيري في القطاعات كافة، لاسيما في قطاعات الاستدامة والزراعة وحفظ الأمن الغذائي ومكافحة الجوع لبعض المجتمعات حول العالم، إضافة إلى أولوياتها في الحفاظ على البيئة والتصدي لتغيرات المناخ، لضمان مستقبل صحي وآمن للأجيال الحالية والقادمة.

مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية
الزراعة
الإنتاج الزراعي
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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