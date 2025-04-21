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علوم الدار

«الدفاع» تنظم المؤتمر العلمي للجاهزية البدنية لقوات «التعاون»

خلال افتتاح المؤتمر (وام)
22 ابريل 2025 01:47

أبوظبي (وام)

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"الدفاع" تنظم مؤتمراً للجاهزية البدنية للقوات البرية لدول مجلس التعاون

بدأت أمس في فندق إرث بأبوظبي أعمال المؤتمر العلمي للجاهزية البدنية للقوات البرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نظمته وزارة الدفاع، بحضور نخبة من المسؤولين العسكريين والخبراء والمتخصصين من دول مجلس التعاون الخليجي. وشهد الافتتاح العميد الركن محمد خميس الحساني، نائب قائد القوات البرية، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين، في تأكيد على أهمية دعم التكامل الخليجي في مجالات الإعداد البدني والجاهزية القتالية.
وأكد العقيد الركن محمد علي الخنبولي من مركز التربية الرياضية العسكري، في كلمته أن المؤتمر يُعد منصة علمية متخصصة تسعى إلى تطوير الأداء البدني، ورفع جاهزية منتسبي القوات البرية، من خلال تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجالات التدريب والتأهيل العسكري.
ومن جانبه، ألقى العقيد الركن فيصل بن ربيعة الكعبي، مدير إدارة شؤون العمليات والتدريب بالأمانة العامة للشؤون العسكرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلمة أكد فيها أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الجاهزية البدنية في رفع الكفاءة والجاهزية للقوات المسلحة في مواجهة التحديات الأمنية والمستقبلية. 
وتتناول جلسات المؤتمر عدداً من المحاور، أبرزها: التحديات البيئية في التدريب العسكري، والصحة النفسية، والوقاية من الإصابات، واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في برامج التأهيل البدني، إلى جانب استعراض التجارب والخبرات الناجحة في هذا المجال. ويتضمن المؤتمر ورش عمل ومحاضرات تخصصية تُركّز على رفع كفاءة التقييم البدني، وتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقوات البرية الخليجية. ويستمر المؤتمر حتى 25 أبريل 2025، وسط تطلعات بأن تُسهم مخرجاته في صياغة رؤى تطويرية مشتركة للجاهزية البدنية والقتالية، وتعزيز التكامل الدفاعي بين دول مجلس التعاون.

وزارة الدفاع
مجلس التعاون الخليجي
القوات البرية
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