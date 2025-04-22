عبدالله بن سالم القاسمي يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، والاطلاع على سير العمل في مختلف القطاعات ونموها لتحقيق المستهدفات التي وضعتها الإمارة.

وأصدر المجلس قراراً يقضي بترقية المهندس سالم حامد العبدولي مدير إدارة المشاريع بدائرة الإسكان في إمارة الشارقة إلى درجة "مدير دائرة"، على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتعيينه مديراً للدائرة.

كما أصدر المجلس قراراً بشأن إسقاط المخالفات المرورية في إمارة الشارقة، نص على أن تُسقط المخالفات المرورية المسجلة لدى السلطة المختصة بالضبط المروري في القيادة العامة لشرطة الشارقة والتي مضى عليها مدة (10) سنوات من تاريخ ارتكابها.

واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توطئة لإصداره.

وناقش المجلس النمو الذي يشهده قطاع الطيران في إمارة الشارقة، والذي يأتي نتيجةً للبيئة المحفزة والمرافق اللوجستية والخدمية المتنوعة التي تتميز بها الإمارة، مطلعاً على الفرص المستقبلية التي تعزز من مكانة الشارقة في قطاع الطيران.

واطلع المجلس على تقرير حول مركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات الذي يوفر برامج تدريبية معتمدة من الهيئات المحلية والدولية، وتشمل مجالات الطيران والنقل الجوي والأمن.

وبين التقرير المرافق المتخصصة والمتكاملة التي يضمها المركز، مثل أجهزة المحاكاة وغرف التدريب والمختبرات وغرف الاختبارات والاجتماعات وقاعة المؤتمرات والفصول، بالإضافة إلى المراحل التي مر بها المركز خلال حصوله على مختلف الاعتمادات.