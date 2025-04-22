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علوم الدار

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تشارك في مؤتمر "الآلات يمكنها أن ترى"

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تشارك في مؤتمر "الآلات يمكنها أن ترى"
22 ابريل 2025 14:53

تشارك جامعة محمد بن زايد للذكاء في مؤتمر "الآلات يمكنها أن ترى" الذي يعقد ضمن فعاليات “أسبوع الذكاء الاصطناعي 2025” في دبي.

وتعد الجامعة شريكا رسميا للمؤتمر الذي يعقد على مدار يومي 23 و24 أبريل الجاري بمشاركة أكثر من 2000 خبير ومبتكر يركزون على بناء عالم أكثر أماناً واستدامة من خلال الذكاء الاصطناعي.

وقال البروفيسور إيفان لابتيف، أستاذ الرؤية الحاسوبية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والمؤسس المشارك لمؤتمر "الآلات يمكنها أن ترى" إن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بصفتها شريكاً رسمياً للمؤتمر تفخر بالمساهمة في بناء منظومة ذكاء اصطناعي تتماشى مع طموحات دولة الإمارات لتحقيق الريادة العالمية في العلوم والتكنولوجيا.

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وأضاف أن أبحاثنا وابتكاراتنا في جميع تخصصات الذكاء الاصطناعي تشجع الطلاب والباحثين على تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات هذه التكنولوجيا، ونتطلع إلى التواصل مع المجتمع الأوسع ومشاركة ما نعمل عليه في مجالي الروبوتات والرؤية الحاسوبية، وإبراز مدى التقدم الذي أحرزته الجامعة في بناء نظم ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويقدم جناح جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في المؤتمر عروضا تفاعلية لأربعة مشاريع رائدة تشمل "الدماغ الهولوغرافي" و"الدكتور الافتراضي المتحدث بالعربية" وبرنامج "فودو إكس بي " والروبوت "لايكا".
 

المصدر: وام
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
الآلات الميكانيكية
الذكاء الاصطناعي
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