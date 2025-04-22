الثلاثاء 22 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس سريلانكا يستقبل عبدالله بن زايد ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

رئيس سريلانكا يستقبل عبدالله بن زايد ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
22 ابريل 2025 14:58

استقبل فخامة أنورا كومارا ديساناياكي رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كولومبو. ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار. من جهته، حمّل فخامته سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات بدوام الرفعة والتقدم. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سُبُل توطيد أواصر التعاون الثنائي في شتى المجالات، انطلاقاً من العلاقات الراسخة والمتطورة التي تجمع البلدين. وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن امتنانه لفخامة أنورا كومارا ديساناياكي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً تطلع دولة الإمارات إلى توسيع قاعدة التعاون والعمل المشترك مع سريلانكا، بما يدعم الرؤى التنموية في البلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. وأكد سموه حرص دولة الإمارات على بناء جسور التعاون والشراكة مع كافة الدول الصديقة، من أجل تعزيز رخاء وازدهار المجتمعات، ودعم تطلعات الشعوب في التنمية المستدامة والحياة الكريمة. من جانبه، أكد فخامة أنورا كومارا ديساناياكي على عمق العلاقات بين البلدين، مشيداً بالمكانة الرائدة، التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي. حضر اللقاء، معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، وسعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعبدالله أحمد بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وخالد ناصر العامري سفير الدولة لدى جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية سريلانكا في كولومبو
اتحاد اليد يطبق «الفار» في المباريات الحاسمة والنهائيات
المصدر: وام
الإمارات
سريلانكا
عبدالله بن زايد
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
نادال: لا أشتاق إلى التنس!
الرياضة
نادال: لا أشتاق إلى التنس!
اليوم 15:31
شرطة أبوظبي تحذر من إعلانات ومزادات بيع احتيالية وهمية إلكترونياً
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحذر من إعلانات ومزادات بيع احتيالية وهمية إلكترونياً
اليوم 15:06
من لابا إلى القطيطي.. 13 لاعباً من العين في صدارة الهدافين
الرياضة
من لابا إلى القطيطي.. 13 لاعباً من العين في صدارة الهدافين
اليوم 15:00
"المعاشات"
علوم الدار
"المعاشات" تدعو المؤمن عليهم للتأكد من استمرارية سنوات خدمتهم قبل التقاعد
اليوم 14:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©